«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки

25 липня 2022, 18:24

«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки

Наслідки обстрілу у будинку на вулиці Ртутній, 27 у Горлівці. Фото: Іван Приходько Наслідки обстрілу у будинку на вулиці Ртутній, 27 у Горлівці. Фото: Іван Приходько

Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок обстрілу непідконтрольного Україні міста Головка. Про це повідомляє «СЦКК» угруповання «ДНР».

Там зазначили, що у Микитівському районі міста загинув чоловік 1953 року народження та поранені дві жінки 1955 та 1978 років народження.

Голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько також повідомив, що внаслідок обстрілу зафіксовано пряме влучення снаряда у п'ятий поверх багатоквартирного житлового будинку на вулиці Ртутній, 27/75, що у селищі Стальзбут Микитівського району.

Уточнюється, що у будинку на вулиці Ртутній, 27 квартира № 75 отримала значні пошкодження.

Також пошкоджено приватні будинки на вул. Панфілова, 8, вул. Панфілова, 4, вул. Панфілова, 18

Крім того, зафіксовано численні пошкодження домобудівель по вулиці Алмазній. У селі Озерянівка (Центрально-Міський район Горлівки) зафіксовано прильоти снарядів за Горлівською паперовою фабрикою та вул. Ріхтера.

Ще за темою

Місця
Горлівка
Інше
ДНР Війна
Люди
Жертви

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:55
«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код
18:33
У Старомихайлівці обстрілом поранено дівчинку — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
11:22
У Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: У ході обстрілу Рубіжного загинули четверо людей
09:43
«ДНР»: За добу через обстріли загинула жінка, поранено двох людей
23:22
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
15:49
Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка
13:43
В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»
13:16
П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада
12:26
Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом
09:02
ЗСУ розбили казарму з російськими військовими у Кадіївці — Гайдай
Всі новини
20:39
Генштаб ЗСУ: У сил РФ частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але у Спірного та Покровського вони відкинуті
19:47
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ
18:55
«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код
18:33
У Старомихайлівці обстрілом поранено дівчинку — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки
17:48
У Зеленського пояснили звільнення Демченка станом його здоров'я
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
17:11
Зернова угода не заважає РФ продовжувати війну проти України — Кремль
16:54
У Донецькій області відновлено електропостачання у 22 населених пунктах
16:28
На Донбасі відновлено електропостачання Карлівської фільтрувальної станції
16:05
У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені
15:23
У планах окупантів відновити зруйнований аеродром у захопленому Мелітополі
15:19
Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»
15:07
Екс-міністрам Грищенку та Лавриновичу заочно оголошено про підозру за «Харківські угоди»
15:00
В Україні зареєстровано 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб
Всі новини
ВІДЕО
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
24 липня, 23:22
Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде
24 липня, 22:36
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
24 липня, 00:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти