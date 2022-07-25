«ДНР» заявила про загибель чоловіка та поранення двох жінок через обстріл Горлівки

Наслідки обстрілу у будинку на вулиці Ртутній, 27 у Горлівці. Фото: Іван Приходько

Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок обстрілу непідконтрольного Україні міста Головка. Про це повідомляє «СЦКК» угруповання «ДНР».



Там зазначили, що у Микитівському районі міста загинув чоловік 1953 року народження та поранені дві жінки 1955 та 1978 років народження.



Голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько також повідомив, що внаслідок обстрілу зафіксовано пряме влучення снаряда у п'ятий поверх багатоквартирного житлового будинку на вулиці Ртутній, 27/75, що у селищі Стальзбут Микитівського району.



Уточнюється, що у будинку на вулиці Ртутній, 27 квартира № 75 отримала значні пошкодження.

Також пошкоджено приватні будинки на вул. Панфілова, 8, вул. Панфілова, 4, вул. Панфілова, 18

Крім того, зафіксовано численні пошкодження домобудівель по вулиці Алмазній. У селі Озерянівка (Центрально-Міський район Горлівки) зафіксовано прильоти снарядів за Горлівською паперовою фабрикою та вул. Ріхтера.