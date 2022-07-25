«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении двух женщин из-за обстрела Горловки

Последствия обстрела в доме по улице Ртутной, 27 в Горловке. Фото: Иван Приходько

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела неподконтрольного Украине города Головка. Об этом сообщает «СЦКК» группировки «ДНР».



Там отметили, что в Никитовском районе города погиб мужчина 1953 года рождения и ранены две женщин 1955 и 1978 годов рождения.



Глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате обстрела зафиксировано прямое попадание снаряда в пятый этаж многоквартирного жилого дома по улице Ртутной, 27/75, что в поселке Стальсбыт Никитовского района.



Уточняется, что в доме по улице Ртутной, 27 квартира № 75 получила значительные повреждения.

Также повреждены частные дома по ул. Панфилова, 8, ул. Панфилова, 4, ул. Панфилова, 18.

Кроме того зафиксированы многочисленные повреждения домостроений по улице Алмазной. В селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) зафиксированы прилеты снарядов за Горловской бумажной фабрикой и ул. Рихтера.