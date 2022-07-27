Окупанти заявили, що залізничний міст під Херсоном також пошкоджено

Дві ракети влучили у залізничний міст через Дніпро поблизу окупованого Херсона. Про це заявив призначений окупантами голова «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо, повідомляє російський «ТАСС».



За його словами, у ніч на середу обстріляно Антонівський міст. Також пошкоджено Антонівський залізничний міст.



«Трохи вище за течією є залізничний міст, туди теж дві ракети прилетіло», — запевняє Сальдо.

Він також заявив, що ремонтні бригади розпочали роботи на Антонівському мосту.

Раніше призначений окупантами «заступник голови ВЦА» Херсонської області Кирило Стремоусов сказав, що Антонівський міст через Дніпро в окупованому Херсоні отримав пошкодження сьогодні, 27 липня, вночі. Він перекритий.



Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила завдання ЗСУ ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Вона сказала, що обстріл українськими артилеристами був філігранним.