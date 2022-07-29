Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську

Війська Росії завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



Він зазначив, що через приліт снарядів зруйновано будинки у приватному секторі селища Біленьке, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.



Олександр Гончаренко зазначив, що на місці працюють фахівці вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.



Пізніше мер Краматорська зазначив, що відомо про трьох поранених цивільних через обстріл.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби російські окупанти завдали 35 ударів по цивільному населенню регіону, є вбиті і поранені.