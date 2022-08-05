У Донецьку спалахнув залізничний вокзал після обстрілу

05 серпня 2022, 13:51

У Донецьку спалахнув залізничний вокзал після обстрілу

Горить будівля залізничного вокзалу у Донецьку. Скріншот Горить будівля залізничного вокзалу у Донецьку. Скріншот

У непідконтрольному Україні Донецьку спалахнула будівля залізничного вокзалу у Київському районі міста. Відео події публікують очевидці у соцмережах.

Як повідомив голова «адміністрації» міста Олексій Кулемзін, спалах стався внаслідок обстрілу.

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