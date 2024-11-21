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Стрілецький батальйон поліції Донеччини вирушив на передову

21 листопада 2024, 16:48

Стрілецький батальйон поліції Донеччини вирушив на передову

Поліцейський батальйон Донеччини готували фахівці «Азова». Фото: кадр із відео Поліцейський батальйон Донеччини готували фахівці «Азова». Фото: кадр із відео

Новий підрозділ, сформований з поліцейських-добровольців для відбиття нападу Росії та виконання бойових завдань, вирушив на передову. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.



Тренували бійців інструктори бригади НГУ «Азов». До складу батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) увійшли співробітники різних служб: оперативники, слідчі, дільничні офіцери тощо.

Зазначається, що всі мають досвід роботи під бомбардуванням, а деякі брали участь у бойових діях із 2014 року.

Начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області Руслан Осипенко вручив поліцейським прапор підрозділу. На полотні, як і на шевронах бійців — рідні терикони та сонце Донеччини.

«Пишаюсь кожним з вас, вашою відданістю, мужністю та патріотизмом. Загартовані тілом і духом, ви йдете на бій за покликом серця. Тримаємо стрій. Слава Україні!», - звернувся до спецназівців Руслан Осипенко.

Стрілецький батальйон поліції приєднався до захисників на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Нагадаємо, у Кураховому Донецької області поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів.

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