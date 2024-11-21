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Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою: у ЄС відреагували

21 листопада 2024, 16:51

Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою: у ЄС відреагували

Застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для атаки на Україну означає ескалацію з боку Кремля, а також говорить про те, що Володимир Путін не планує вести мирних переговорів, а навпаки, продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики. Про це повідомив представник ЄС Петер Стано, повідомляє «Укрінформ».

«Ми, безумовно, відслідковуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі чи цілей в Україні. Очевидно, що така атака чи атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації з боку Путіна», — зазначив він.

За його словами, глава Кремля розпочав таку ескалацію із створення продовольчої та енергетичної криз, зараз намагається перетворити на зброю голод та зиму, спрямовує дрони, керовані бомби та ракети проти енергетичної та цивільної інфраструктури України, продовжує терор проти мирного населення.

«Він (Путін – ред.) знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру. Тож якщо вони (росіяни – ред.) дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною у підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації», — заявив представник ЄС.

Раніше ми писали, що український президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдарила по Дніпру за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети.

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