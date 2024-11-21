На всій лінії фронту з початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. На Покровському напрямку — 30, на Курахівському — 21. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Окупанти атакували поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Далекого, Катеринівки та Антонівки. Дев'ять спроб військ РФ просунутися вперед уже відбито. Тривають бої. Армія РФ скинула сім авіабомб на Андріївку.



Окупанти атакували в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустелки.



Сили оборони відбили 22 атаки противника на Покровському напрямку, вісім бойових зіткнень — ще тривають.



Повідомляється, що на Лиманському напрямі за день росармія провела 12 атак на позиції ЗСУ поблизу Твердохлібово, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та у Сріблянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два — продовжуються. На Сіверському напрямку авіація РФ завдала удару УАБами по Кузьминівці.



На Краматорському напрямку з початку доби окупант двічі атакував поблизу Часового Яра та Ступочек, наразі триває бій.



На Торецькому напрямку окупант чотири рази намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Там російські війська також активно застосовують авіацію. Завдали ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.



Раніше українські сили просунулися на схід від міста Покровськ Донецької області. ЗСУ провели штурмову операцію та стабілізували ситуацію під містом Торецьк на Донеччині.



Підрозділи Збройних сил РФ просунулися у Кураховому, біля Роздольного, Новодонецького та Далекого у Донецькій області.