В'єтнам видав Білорусі бійця, який воював за Україну: йому загрожує страта

Василь Веремейчик. Фото: ASTRA

В'єтнам видав затриманого бійця загону імені Кастуся Калиновського до Білорусі. Там йому загрожує страта. Про це повідомляє видання ASTRA.

Наголошується, що державний білоруський телеканал ОНТ опублікував відео із затриманим 13 листопада у В'єтнамі білорусом, який воював на боці України, Василем Веремейчиком. Він був заступником командира батальйону «Волат» полку Калиновського, нагороджений медаллю «Україна понад усе» та брав участь у боях у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Начальник слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек заявив, що Веремейчика доставили до Білорусі «в рамках міждержавної співпраці на запит КДБ» та розшукуваного у кримінальній справі.

«Водночас є підстави вважати, що КДБ спровокував бійку, за участь у якій було нібито затримано Веремейчика, щоб мати формальний привід для його затримання у В'єтнамі — цим пояснюється його депортація наступного дня після затримання», — пише видання.

Веремейчик залишив Білорусь після протестів 2020 року та переїхав до України. З початком війни він записався до загону, в якому на боці України воюють білоруси. У Білорусі загін визнаний «терористичною організацією».

ASTRA повідомляє, що Веремейчик пішов із полку після конфлікту з його штабом. Тоді СБУ заборонила йому перебувати в Україні.

Веремейчик намагався отримати політичний притулок у країнах Євросоюзу, проте Литва визнала його загрозою національній безпеці та заборонила в'їзд до Євросоюзу. Після цього він жив у Грузії, а потім виїхав до Азії до друзів.

У Білорусі Василю Веремейчику загрожує смертна кара, зазначає видання.