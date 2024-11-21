Британська розвідка підрахувала втрати танків РФ

Розвідка Британії у своєму аналізі дійшла висновку, що Росія втратила не менше ніж 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисячі броньованих машин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 November 2024.



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«Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла відновити значні втрати», - стверджують у розвідці Британії.



Водночас попри втрати в сухопутних військах РФ, російський територіальний наступ в Україні прискорився у 2024 році, випливає з аналізу.



Експерти міноборони зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, які можуть проводити складні операції.



Проте вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, що спочатку вдерлися до України.



За даними британських фахівців, втрати особового складу Росії перевищили понад 700 тисяч убитими та пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил.



Зокрема, як пишуть у британській розвідці, більшість військовослужбовців, які зараз служать у російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, всупереч пов'язаному із цим високому показнику втрат.



Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, РФ на сьогодні втратила 9398 танків знищеними або пошкодженими.