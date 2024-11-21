Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Британська розвідка підрахувала втрати танків РФ

21 листопада 2024, 17:25

Британська розвідка підрахувала втрати танків РФ

Розвідка Британії у своєму аналізі дійшла висновку, що Росія втратила не менше ніж 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисячі броньованих машин.


«Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла відновити значні втрати», - стверджують у розвідці Британії.

Водночас попри втрати в сухопутних військах РФ, російський територіальний наступ в Україні прискорився у 2024 році, випливає з аналізу.

Експерти міноборони зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, які можуть проводити складні операції.

Проте вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, що спочатку вдерлися до України.

За даними британських фахівців, втрати особового складу Росії перевищили понад 700 тисяч убитими та пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил.

Зокрема, як пишуть у британській розвідці, більшість військовослужбовців, які зараз служать у російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, всупереч пов'язаному із цим високому показнику втрат.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, РФ на сьогодні втратила 9398 танків знищеними або пошкодженими.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Події
Війна втрати російської техніки втрати російської армії
Організації
Британська розвідка

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:59
У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»
14:34
Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим
13:11
Окупована Горлівка під обстрілом: поранено 12 мешканців
11:00
У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається
09:19
Армія РФ просунулася в Кураховому — DeepState
23:00
Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового
16:20
В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків
15:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
11:59
Загинула жінка через обстріл окупованої Горлівки
11:59
На Луганщині окупанти не вивозять сміття: у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей – ОВА
07:55
Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:05
Головне за день: Ядерна доктрина Путіна. Ракетами ATACMS вдарили по РФ
15:33
У Севастополі затримано підозрюваних у підриві машини капітана Чорноморського флоту, один із них — уродженець Львова
15:20
Вкрадені квартири маріупольців планують використовувати як компенсаційне житло
11:52
Війська армії РФ увійшли до центру Часового Яру — аналітик BILD
10:59
Окупована Горлівка залишилася частково без світла та тепла
09:45
У захопленій Горлівці внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА постраждали люди
09:23
Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області, а також біля ще 7 населених пунктів — DeepState
23:00
Партизани влаштували диверсію на залізниці під Маріуполем: зіткнулися російські локомотиви
усі новини
17:50
В'єтнам видав Білорусі бійця, який воював за Україну: йому загрожує страта
17:25
Британська розвідка підрахувала втрати танків РФ
17:13
РФ закидає авіабомбами лінію фронту на Донбасі — ситуація на фронті
16:51
Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою: у ЄС відреагували
16:48
Стрілецький батальйон поліції Донеччини вирушив на передову
16:48
Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету – ЗСУ
16:40
У Донецькій області обрушено другу димову трубу Курахівської ТЕС
16:00
Відключень світла побільшає — «Укренерго» оновило графіки
15:59
У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»
15:50
Російська армія окупувала Дальнє в Донецькій області – DeepState
15:43
Безпілотники атакували Астраханську область Росії
15:30
«Агресивні плани»: у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає Росія на сході України
15:29
На Харківщині військові знищили колону техніки окупантів разом з піхотою
15:08
Ракетний удар по Кривому Рогу: різко зросла кількість постраждалих
14:50
FPV-дрон знищив укриття з російськими солдатами
14:46
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю
14:37
«Всі характеристики»: Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру
14:34
Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим
14:14
«Укрзалізниця» запускає маршрут до Братислави з 15 грудня: ціни
13:55
Західна розвідка не підтвердила застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети в Україні
усі новини
ВІДЕО
Василь Веремейчик. Фото: ASTRA В'єтнам видав Білорусі бійця, який воював за Україну: йому загрожує страта
21 листопада, 17:50
Поліцейський батальйон Донеччини готували фахівці «Азова». Фото: кадр із відео Стрілецький батальйон поліції Донеччини вирушив на передову
21 листопада, 16:48
Астраханську область Росії атакували безпілотники. Ілюстративне фото Безпілотники атакували Астраханську область Росії
21 листопада, 15:43
Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом із піхотою. Фото: Третя штурмова бригада На Харківщині військові знищили колону техніки окупантів разом з піхотою
21 листопада, 15:29
FPV-дрон ЗСУ б'є по російських солдатах. Фото: кадр із відео FPV-дрон знищив укриття з російськими солдатами
21 листопада, 14:50
Володимир Зеленський. Кадр із відео «Всі характеристики»: Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру
21 листопада, 14:37

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір