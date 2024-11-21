Відключень світла побільшає — «Укренерго» оновило графіки

Національна енергокомпанія «Укренерго» розширила обсяг відключень електроенергії для більшості областей країни з 14.00 до 19.00 у три черги.



З 19.00 до 22.00 планується одна черга відключень.



«Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго», — додали в компанії.



Три області та Київ уже оновили свої графіки.





Раніше для більшості областей України з 08.00 до 19.00 очікувалися дві черги відключень.



Як повідомлялося, на Донеччині за командою від «Укренерго» скасували екстрені відключення світла.