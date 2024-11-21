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Відключень світла побільшає — «Укренерго» оновило графіки

21 листопада 2024, 16:00

Відключень світла побільшає — «Укренерго» оновило графіки

Національна енергокомпанія «Укренерго» розширила обсяг відключень електроенергії для більшості областей країни з 14.00 до 19.00 у три черги.

З 19.00 до 22.00 планується одна черга відключень.

«Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго», — додали в компанії.

Три області та Київ уже оновили свої графіки.



Раніше для більшості областей України з 08.00 до 19.00 очікувалися дві черги відключень.

Як повідомлялося, на Донеччині за командою від «Укренерго» скасували екстрені відключення світла.

Графіки відключення світла в Україні можуть скасувати до кінця тижня, заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

 

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