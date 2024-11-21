Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету – ЗСУ

Україна стала першою країною світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.



У ЗСУ пообіцяли «зробити все, щоб Росія залишилася в історії лише своїми злочинами».

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйнована котельня. Також відомо про двох поранених.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по місту окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.



Пізніше у мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з усіма характеристиками це була саме МБР.