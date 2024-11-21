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Безпілотники атакували Астраханську область Росії

21 листопада 2024, 15:43

Безпілотники атакували Астраханську область Росії

Астраханську область Росії атакували безпілотники. Ілюстративне фото Астраханську область Росії атакували безпілотники. Ілюстративне фото

Астраханська область Росії була атакована дронами. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що місцеві жителі помітили безпілотників над Ахтубінськом.

Повітряні сили України стверджують, що саме з Астраханської області сьогодні було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, яка атакувала місто Дніпро.

Офіційної інформації щодо цього немає.

Обережно, на відео чутно мат!

У своєму ТГ-каналі губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін лише повідомив про повітряну небезпеку та штатну роботу РЕБ і ППО.

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