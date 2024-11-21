Безпілотники атакували Астраханську область Росії

Астраханська область Росії була атакована дронами. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів.
Зазначається, що місцеві жителі помітили безпілотників над Ахтубінськом.
Повітряні сили України стверджують, що саме з Астраханської області сьогодні було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, яка атакувала місто Дніпро.
Офіційної інформації щодо цього немає.
Обережно, на відео чутно мат!
У своєму ТГ-каналі губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін лише повідомив про повітряну небезпеку та штатну роботу РЕБ і ППО.