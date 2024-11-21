FPV-дрон знищив укриття з російськими солдатами

FPV-дрон ЗСУ б'є по російських солдатах. Фото: кадр із відео

Український FPV-камікадзе вразив російські укриття, куди забігли російські солдати. Відео опублікувала 72 бригада ім. Чорних Запорожців.



Атаку українського дрона зняли у селищі Микільське, Донецька область.



«Грати у хованки з мавіком — небезпечно», — підписали відео взвод ударних БпЛА 3 механізованого батальйону 72 бригади ім. Чорних Запорожців.



Раніше десантники ЗСУ захопили одну з найважливіших позицій та взяли в полон військових РФ на Курахівському напрямку.