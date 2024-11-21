«Укренерго» знову відкоригувало графіки відключень світла на завтра

Графіки погодинних відключень електроенергії у п'ятницю, 22 листопада, будуть застосовуватись з 6:00 до 22:00 переважно для двох черг одночасно, повідомила НЕК «Укренерго».



Згідно з повідомленням компанії, з 6:00 до 7:00 та з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга, з 7:00 до 18:00 — дві черги.



НЕК нагадала, що причиною тимчасових обмежень є пошкодження об'єктів енергетики внаслідок 10-ї масованої атаки РФ 17 листопада.



Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти.



Раніше енергокомпанія «Укренерго» розширила обсяг відключень електроенергії для більшості областей країни.