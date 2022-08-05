Лідер «Ленінграда» Шнуров та «кухар Путіна» Пригожин приїхали в підконтрольне «ЛНР» Ірміно

05 серпня 2022, 16:01

Лідер «Ленінграда» Шнуров та «кухар Путіна» Пригожин приїхали в підконтрольне «ЛНР» Ірміно

Ірміно. Фото: соцмережі Ірміно. Фото: соцмережі

На підконтрольну угрупованню «ЛНР» територію приїхали росіяни — співак Сергій Шнуров, бізнесмен Євген Пригожин та актор Георгій Болонєв.

Болонєв на своїй сторінці в соцмережі виклав фото зі Шнуровим та Пригожиним з окупованого Ірміна Луганської області. Утрьох вони позували біля пам'ятника «Творцям стаханівського руху».

«Знаходжуся в чудовому місці. Готуємось до нового фільму», — підписав фото актор.

Також «влада» Кадіївки (до декомунізації — Стаханов) повідомила про те, що Шнуров, Пригожин та Болонєв відвідали місто. Їх назвали «несподіваними гостями».

Сергій Шнуров — російський співак, лідер гурту «Ленінград».

Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».

Георгій Болоньов знімався, зокрема, у фільмі «Турист» про російських військових у Центральній Африканській Республіці. Там перебувають співробітники ПВК «Вагнера». Як зазначає «BBC News | Російська служба», фільм міг отримати фінансування саме через структури Пригожина.

«Бізнесмен не вперше спонсорує пропагандистські фільми на тему військових конфліктів, в яких бере участь Росія чи ПВК», — йдеться у повідомленні.

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