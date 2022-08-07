Обстановка в Бахмуті погіршується — заступник мера

Обстановка у Бахмуті погіршується через те, що російські війська посилили обстріл міста. Про це заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомив «Суспільному».



Він зазначив, що частину будівель та інфраструктури вже зруйновано повністю. Місто з кожним днем обстрілюють дедалі частіше. За останній день було знищено чотири будинки. У частині міста вже немає електропостачання, тому що ремонтні бригади через небезпеку не можуть виїхати на місця пошкоджень.



Нещодавно було знищено підприємство, яке займалося вивозом сміття. Власті міста підготували транспорт на заміну, оскільки за тиждень усі сміттєві баки заповнилися.



«Загалом гуманітарної катастрофи немає. Але в магазинах цінники досить високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу надаємо», - заявив заступник мера Бахмута.