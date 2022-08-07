Обстановка в Бахмуте ухудшается — заммэра

Обстановка в Бахмуте ухудшается из-за того, что российские войска усилили обстрелы города. Об этом заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сообщил «Суспільному».



Он отметил, что часть зданий и инфраструктуры уже разрушены полностью. Город с каждым днем обстреливают все чаще. За последний день было уничтожено четыре дома. В части города уже отсутствует электроснабжение, потому что ремонтные бригады из-за опасности, не могут выехать на места повреждений.



Недавно было уничтожено предприятие, которое занималось вывозом мусора. Власти города подготовили транспорт на замену, поскольку за неделю все мусорные баки заполнились.



«В целом гуманитарной катастрофы нет. Но в магазинах ценники довольно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь выдаем», — заявил заместитель мэра Бахмута.