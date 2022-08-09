Кабмін почав працювати над держбюджетом на 2023 рік

Уряд готує проект закону про державний бюджет на 2023 рік. У пріоритеті залишаються армія та безпека, а також макроекономічна стабільність. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, при цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами.



«Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватись прибуток низки державних підприємств», - зазначив прем'єр.



Шмигаль додав, що в уряді опрацьовують можливість, щоб відновлювати інфраструктуру, насамперед – пошкоджене житло – за рахунок конфіскованих російських активів.