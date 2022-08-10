В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Зазначається, що під вогонь потрапив Кіровський район Донецька — на вулиці Саврасова поранено троє людей.



Як стверджує «ДНР», Кіровський район сьогодні зранку перебуває під обстрілом із великокаліберної артилерії.



Раніше повідомлялося, що на підконтрольній угрупуванню «ДНР» частини Донецької області за добу загинуло двоє людей, 20 поранено.



На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинуло двоє людей, ще шість були поранені.



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