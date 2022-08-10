В оккупированном Донецке ранены трое работников газовой службы. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Отмечается, что под огонь попал Кировский район Донецка — на улице Саврасова ранены три человека.



Как утверждает «ДНР», Кировский район сегодня с утра находится под обстрелом из крупнокалиберной артиллерии.



Ранее сообщалось, что на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли два человека, 20 ранены.



На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли два человека, еще шесть были ранены.



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