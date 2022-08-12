В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія

В одному із мікрорайонів окупованого російськими військами Мелітополя Запорізької області стався вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, уточнивши, що подія сталася в одному із дворів вулиці Гоголя.

Він зазначив, що за попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій. Пославшись на дані місцевих жителів, Федоров написав, що після вибуху у бік мікрорайону, де пролунав вибух, поїхали швидкі.

10 серпня, нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті «оголошено полювання» на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області.