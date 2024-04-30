В Україні залучатимуть більше жінок до розмінування територій

Україна прагне збільшити участь жінок у розмінуванні територій. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України, яка базується на засадах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема й таких важливих напрямів, як розмінування», — сказала вона.

За її словами, на сьогодні в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних та недержавних операторів становить близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир та безпека».

«Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності», — додала Свириденко.

У зв'язку із вторгненням Росії в Україну та активними військовими діями, наша країна стала сильно засмічена вибухонебезпечними об'єктами. Деякі експерти вважають, що Україна є лідером за кількістю мін на території світу.

Понад 25% української землі забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними матеріалами. Найбільш складна ситуація залишається в регіонах, що знаходяться під окупацією.

Раніше повідомляли, що запорізькі фермери кілька місяців намагаються очистити свої поля самостійно. На частини з них уже за місяць потрібно збирати врожай. Але посівні роботи у прифронтових умовах проходять із ризиком для життя.