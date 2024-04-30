У Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА в Бєлгородській області

Сьогодні вдень, 30 квітня, у Бєлгородській області РФ працювала протиповітряна оборона. Внаслідок чого нібито було знищено один БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 12:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що 28 квітня Російська Федерація потрапила під масований обстріл. Над деякими регіонами було знищено 17 дронів.