У Холодногірському районі Харкова авіабомба РФ зруйнувала дві будівлі

Авіабомба РФ зруйнувала будівлі у Харкові. Фото: ДСНС

Сьогодні РФ вдарила керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова, зруйнувавши будівлі у двох районах. У місцевому ДСНС показали результати авіаударів по місту.



«Сьогодні вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, є постраждалі. У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6», — повідомили у пресслужбі ДСНС.

Авіабомби РФ зруйнували будівлі у Харкові. Фото: ДСНС

Авіабомби РФ зруйнували будівлі у Харкові. Фото: ДСНС

Авіабомби РФ зруйнували будівлі у Харкові. Фото: ДСНС

Авіабомби РФ зруйнували будівлі у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.



Раніше окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова, попередньо вбивши місцевого жителя та поранивши інших.



Нагадаємо, правоохоронці опублікували момент вчорашнього удару Росії по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом.