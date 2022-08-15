У «Метінвесті» розповіли, як працівникам «Азовсталі» забрати свої трудові книжки

15 серпня 2022, 21:00

У «Метінвесті» розповіли, як працівникам «Азовсталі» забрати свої трудові книжки

На редакційну пошту «Новин Донбасу» надійшов лист від колишнього працівника заводу «Азовсталь». За його словами, керівництво підприємства не вивезло із Маріуполя трудові книжки. Тому частина працівників не може підтвердити пільговий стаж до 1999 року та оформити пенсію. Крім того, нібито неможливо дистанційно отримати звільнення з комбінату. Для цього треба приїхати до Запоріжжя. «Новини Донбасу» зробили запит до «Метінвесту», щоб отримати відповіді на запитання мешканця Маріуполя.

У компанії розповіли, що трудові книжки знаходилися в Маріуполі в жароміцних шафах з метою їхньої безпеки під час побутових пожеж.

«Жодного дня армія РФ не відкрила гуманітарний коридор для вивезення навіть людей, не кажучи вже про будь-які документи чи ціннісні речі. Якщо говорити про первинну документацію, то це табелі обліку робочого часу за 10 років за кожним співробітником, накази про атестацію робочих місць, карти умов праці, розпорядження, що зберігалося безпосередньо в цехах меткомбінату «Азовсталь». Щоб вивезти такий обсяг документації, знадобилося близько місяця. В умовах активних бойових дій, що відбувалися в оточеному Маріуполі, зробити це фізично було неможливо», — наголошують у «Метінвесті».

Компанія «Метінвест» у питанні трудових книг посилається на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 5 лютого 2021 року. Згідно з документом, протягом п'яти років трудові книжки мають бути оцифровані.

Ця робота поступово проводиться на всіх підприємствах Групи Метінвест. Кожен працівник як альтернатива трудовій книжці, згідно із Законом України, може замовити довідку про трудову діяльність, куди увійдуть усі періоди його роботи на підприємстві в електронному вигляді та у паперовому, засвідчену «мокрою» печаткою. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію Групи Метінвест за телефоном 800 605 000 для українських номерів та +380564004444 для закордонних номерів», — зазначають у прес-службі.

У «Метінвесті» додали, що працівникам маріупольських підприємств при звільненні видають виписку про трудову діяльність. Вона містить інформацію про стаж, включаючи період до 2000 року. Прес-служба наголошує, що вся первинна документація є в оцифрованому вигляді. Водночас є нюанси щодо стажу для нарахування пенсій.

«Відповідно до отриманої від Мінсоцполітики України відповіді, факти для зарахування періоду роботи до стажу, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, можуть бути підтверджені лише первинними документами підприємства. Інспектор Пенсійного Фонду має перевірити особисто паперову документацію. Тому за відсутності доступу до трудових книжок, результатів атестації та архіву документів з кадрових питань на підприємстві виключається можливість надавати працівникам довідки відповідно до пункту 20 Порядку №637», — відповідають у прес-службі «Метінвесту».

На початок повномасштабного вторгнення на металургійному комбінаті «Азовсталь» працювало близько 11 тисяч співробітників. У «Метінвесті» розповіли, що всі маріупольські працівники за лютий та березень отримали повну заробітну плату. У квітні почався режим простою і азовстальцям почали нараховувати ⅔ від ставки. У тому числі й тим, хто залишається в Маріуполі або виїхав до Росії. Їм гроші нараховують, але щоб їх зняти, потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію.

У компанії заявили, що ведуть роботу з працевлаштування та адаптації тих, хто виїхав із Маріуполя. Водночас, за інформацією прес-служби, з понад 15 тисяч металургів, що виїхали, нову роботу знайшли близько 1000 осіб. У «Метінвесті» наголошують: з 16 червня ухвалено рішення призупинити трудові відносини з тими, хто не працевлаштований на інших працюючих активах компанії.

«Це вимушений крок, який став наслідком усіх попередніх подій і в першу чергу - російської агресії проти України», — наголосили в прес-службі.

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