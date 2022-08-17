«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами

17 серпня 2022, 09:03

«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами

В окупованому Лисичанську внаслідок обвалення адмінбудівлі загинули п'ятеро людей. Про це заявили у так званому «МНС ЛНР».

«Внаслідок причини, яка встановлюється, стався обвал триповерхової адміністративної будівлі, загинули п'ятеро людей. Імовірно, під завалами залишаються ще чотири особи. Ведуться пошуково-рятувальні роботи», — запевняють у «ЛНР».

Раніше повідомлялося, що в захопленому армією РФ Лисичанську підірвано будівлю, де раніше розміщувалася СБУ. У будівлі перебували російські військові, вона знищена майже повністю.

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