«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами

В окупованому Лисичанську внаслідок обвалення адмінбудівлі загинули п'ятеро людей. Про це заявили у так званому «МНС ЛНР».



«Внаслідок причини, яка встановлюється, стався обвал триповерхової адміністративної будівлі, загинули п'ятеро людей. Імовірно, під завалами залишаються ще чотири особи. Ведуться пошуково-рятувальні роботи», — запевняють у «ЛНР».



Раніше повідомлялося, що в захопленому армією РФ Лисичанську підірвано будівлю, де раніше розміщувалася СБУ. У будівлі перебували російські військові, вона знищена майже повністю.



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