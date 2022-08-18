Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси

У підконтрольній «ДНР» Амвросіївці сьогодні вночі відбулася детонація на складі боєприпасів.



За словами місцевих жителів, вночі їх розбудили потужні вибухи та звуки скла, що б'ється. З вікон багатьох будинків було видно масштабне загоряння. У соцмережах люди пишуть, що вибухи чути досі.





Угруповання «ДНР» підтвердило, що вночі почалися вибухи на складі. Очільник «адміністрації» Амвросіївського району Ігор Лизов повідомив, що детонація сталася о 01:05.



«На місці події працюють спеціальні служби. Інформація про загиблих та постраждалих серед мирного населення не надходила. У місті фіксується велика кількість пошкоджень скління та покрівлі у приватних будинках, квартирах, установах», — запевняє Лизов.



Раніше повідомлялося, що в захопленій російськими військами Амвросіївці Донецької області вночі пролунали вибухи.



Дивіться також:



