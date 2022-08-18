Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы

В подконтрольной «ДНР» Амвросиевке сегодня ночью произошла детонация на складе боеприпасов.



По словам местных жителей, ночью их разбудили мощные взрывы и звуки бьющихся стекол. Из окон многих домов было видно масштабное возгорание. В соцсетях люди пишут, что взрывы слышны до сих пор.





Группировка «ДНР» подтвердила, что ночью начались взрывы на складе. Глава «администрации» Амвросиевского района Игорь Лызов сообщил, что детонация произошла в 01:05.



«На месте происшествия работают специальные службы. Информация о погибших и пострадавших среди мирного населения не поступала. В городе фиксируется большое количество повреждений остекления и кровли в частных домах, квартирах, учреждениях», — уверяет Лызов.



Ранее сообщалось, что в захваченной российскими войсками Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы.



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