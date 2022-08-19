Колишній мер Краснодара очолить «раду міністрів» окупованої частини Харківської області

Колишній мер російського Краснодара Андрій Алексєєнко очолив окупаційну «раду міністрів» території Харківської області, яку захопили російські військові. Про це повідомляє ТАСС.



Олексієнко очолив Краснодар у листопаді 2021 року. До цього він обіймав посаду першого заступника губернатора Краснодарського краю. Через місяць після призначення на посаду мера Слідчий комітет порушив проти Олексієнка кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий у 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.



Раніше російських чиновників призначили керівниками урядів інших окупованих територій. До так званого «уряду ДНР» увійшли ще кілька росіян. Міна Ахвердієва, Денис Петкун та Вадим Єлізаров призначені «заступниками керівника апарату уряду».



Колишнього першого віце-губернатора Вологодської області Росії Антона Кольцова призначено в Запорізьку область. Сергія Єлісєєва, який раніше служив у ФСБ і обіймав посаду віце-прем'єра Калінінградської області, — на Херсонщині.