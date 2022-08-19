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Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области

19 августа 2022, 13:15

Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области

Бывший мэр российского Краснодара Андрей Алексеенко возглавил оккупационный «совет министров» территории Харьковской области, которую захватили российские военные. Об этом сообщает ТАСС.

Алексеенко возглавил Краснодар в ноябре 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. Через месяц после назначения на пост мэра Следственный комитет возбудил в отношении Алексеенко уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Ранее российских чиновников назначили руководителями «правительств» других оккупированных территорий. В так называемое «правительство ДНР» вошли еще несколько россиян. Мина Ахвердиева, Денис Петкун и Вадим Елизаров назначены «заместителями руководителя аппарата правительства».

Бывший первый вице-губернатор Вологодской области России Антон Кольцов назначен в Запорожскую область. Сергея Елисеева, который ранее служил в ФСБ и занимал должность вице-премьера Калининградской области, — в Херсонскую область.

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