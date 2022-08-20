У Маріуполі російські будівельники почали зносити багатоповерхівки

У захопленому російськими силами Маріуполі російські будівельники почали зносити перші багатоповерхові будинки, які були зруйновані через бойові дії. Про це повідомляє так зване «мінбудування ДНР».

«Під знесення визначено перші чотири будинки в Жовтневому районі міста», — сказано в повідомленні.



«ДНР» вважає, що ці будинки не підлягають відновленню. У районі вже завершено розчищення території.



«Знесення будов проводиться за технологією безвибухової руйнації за допомогою екскаваторів-руйнівників. На демонтаж будівель піде близько десяти днів, після чого візьмуться за справу фахівці з розбору завалів», — запевняють в угрупуванні.



Також наголошується, що на місці знесених будинків планується зводити нові житлові об'єкти. Загалом, за попередніми даними, у Маріуполі планується під знесення понад 500 багатоквартирних будинків.