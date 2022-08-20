Електропостачання відновлено у дев'яти містах та селах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



«Через бойові дії та обстріли без електропостачання залишилися жителі восьми населених пунктів Бахмутської, Мар'їнської та Авдіївської громад... Минулої доби електропостачання відновили 6480 жителям дев'яти населених пунктів Торецької, Костянтинівської, Бахмутської, Мар'їнської та Авдіївської громад», — повідомили у ДТЕК.



У компанії додали, що без електропостачання залишаються 85 населених пунктів області. Наразі немає можливості виконувати там відновлювальні роботи.



Також наголошується, що Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Бахмутський напрямки залишаються найскладнішими.