У Китаї заперечують участь своїх солдатів у війні проти України

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото: ТАСС

У Китаї відреагували на кадри зі своїми полоненими солдатами в Україні. Про це повідомляє американське видання Newsweek.

Так, офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Пекін заявив, що Китай зараз перевіряє інформацію з українською стороною.

«Китай звіряє інформацію з українською стороною», — сказав представник МЗС КНР.

Також у МЗС закликали громадян Китаю «уникати участі у бойових діях».

«Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони збройного конфлікту [в Україні], уникати залучення у будь-якій формі, зокрема утримуватися від участі у військових операціях будь-якої зі сторін», — заявив журналістам Лінь Цзянь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що ЗСУ взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії. Він також опублікував відео з одним із полонених. У Держдепартаменті США назвали «тривожними» повідомлення про полонення в Україні двох громадян КНР.