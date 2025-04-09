ППО збила 32 «Шахеда», ще 8 дронів-імітаторів не досягли цілей

Пілот ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.







Атака розпочалася близько 20:00 8 квітня й охопила північні та східні регіони країни. Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, силам ППО вдалося збити 32 ворожі дрони.







Ще 8 імітаторів безпілотників були локаційно втрачені та не досягли цілей. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони.



Внаслідок атаки постраждали об'єкти у Харківській та Дніпропетровській областях.