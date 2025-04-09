Російська колона потрапила під удар дронів: згоріла вантажівка

Вантажівка з військовою формою та маскувальними сітками для російських військових з Пермського краю згоріла на шляху до зони бойових дій — колона потрапила під удар дронів.

Вантаж, зібраний жителями Пермського краю для російських військових, згорів унаслідок атаки дронів. Про це повідомили представники регіонального гуманітарного центру у своєму телеграм-каналі, повідомляє ASTRA.

«Колонна потрапила під атаку дронів. Все, що збирали так важко, згоріло», — йдеться в заяві.

Подробиці про атаку, її координати та про можливих постраждалих не уточнюються.

У вантажівці, згідно з повідомленням, були маскувальні сітки, форма, взуття, генератор, дизельні обігрівачі та квадрокоптер Mavic Pro. Все це збирали волонтери та місцеві жителі.