«Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро та Харків: виникли масштабні пожежі, поранені 20 людей

Наслідки масованої атаки на Дніпро. Фото: ДСНС

У ніч на 9 квітня російські окупанти дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



У місті пошкоджені 15 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адміністративні будівлі, інфраструктура та майже 20 автомобілів. Є руйнування на території кількох підприємств. Виникли пожежі.



Внаслідок атаки поранення отримали 15 людей, з них вісім – залишаються у лікарнях. Практично всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області розповіли, що всі постраждалі в момент атаки знаходилися у своїх будинках.



Повністю згоріли 10 автомобілів.



У пресслужбі ДСНС України додали, що до ліквідації наслідків залучили 90 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Також, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у ніч на 9 квітня «шахеди» масовано атакували й Харків.



Під ударами опинилися Індустріальний, Київський та Основ'янський райони міста. Виникли пожежі. Зокрема, горіли два склади на площі 210 квадратних метрів, вторсировина – на площі 600 квадратних метрів, сміття – на площі 100 квадратних метрів, приміщення – на площі 120, 80 і 50 квадратних метрів. Зруйнована будівля СТО, пошкоджені шість будівель, п'ять приватних будинків, 14 автомобілів та дві вантажівки.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що росіяни завдали близько 20 ударів по місту.



Пошкоджені декілька цивільних підприємств. В основному це підприємства з виготовлення побутових речей, лакофарбових виробів і так далі.



У пресслужбі ДСНС у Харківській області повідомили, що в результаті атаки постраждали п'ять людей.



До ліквідації наслідків залучили 144 рятувальники та 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, що вранці 8 квітня російська армія вдарила по житловому сектору міста Лиман Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки та виникла пожежа.