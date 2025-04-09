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«Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро та Харків: виникли масштабні пожежі, поранені 20 людей

09 квітня 2025, 09:32

«Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро та Харків: виникли масштабні пожежі, поранені 20 людей

Наслідки масованої атаки на Дніпро. Фото: ДСНС Наслідки масованої атаки на Дніпро. Фото: ДСНС

У ніч на 9 квітня російські окупанти дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адміністративні будівлі, інфраструктура та майже 20 автомобілів. Є руйнування на території кількох підприємств. Виникли пожежі.

Внаслідок атаки поранення отримали 15 людей, з них вісім – залишаються у лікарнях. Практично всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.

У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області розповіли, що всі постраждалі в момент атаки знаходилися у своїх будинках.

Повністю згоріли 10 автомобілів.

У пресслужбі ДСНС України додали, що до ліквідації наслідків залучили 90 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Також, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у ніч на 9 квітня «шахеди» масовано атакували й Харків.

Під ударами опинилися Індустріальний, Київський та Основ'янський райони міста. Виникли пожежі. Зокрема, горіли два склади на площі 210 квадратних метрів, вторсировина – на площі 600 квадратних метрів, сміття – на площі 100 квадратних метрів, приміщення – на площі 120, 80 і 50 квадратних метрів. Зруйнована будівля СТО, пошкоджені шість будівель, п'ять приватних будинків, 14 автомобілів та дві вантажівки.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що росіяни завдали близько 20 ударів по місту.

Пошкоджені декілька цивільних підприємств. В основному це підприємства з виготовлення побутових речей, лакофарбових виробів і так далі.

У пресслужбі ДСНС у Харківській області повідомили, що в результаті атаки постраждали п'ять людей.

До ліквідації наслідків залучили 144 рятувальники та 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, що вранці 8 квітня російська армія вдарила по житловому сектору міста Лиман Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки та виникла пожежа.

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