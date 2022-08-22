У Німеччині пообіцяли невдовзі передати Україні нову систему ППО IRIS-T

Україна незабаром отримає раніше обіцяну Німеччиною сучасну систему ППО IRIS-T та станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.



Німецький канцлер сказав це, відповідаючи на запитання колишнього генерала бундесверу Клауса Віттмана під час відчинених дверей федерального уряду.



Клаус Віттман запитав Шольца, чому Німеччина не постачає Україні бронетранспортери, на це канцлер ФРН відповів, що країна постачає «дуже багато зброї», у тому числі «найсучасніше та ефективніше обладнання», і нагадав про раніше заплановану передачу ЗСУ ЗРК IRIS-T та артилерійській РЛС COBRA.

Нагадаємо, що 21 липня глава німецького МЗС Анналена висловила сподівання, що до кінця літа Німеччина зможе передати в розпорядженні України сучасну систему ППО «IRIS-T».