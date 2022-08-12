Чи працюють у Донецькій області аптеки, лікарні та банкомати, розповів Кириленко

Установи та об'єкти критичної інфраструктури на підконтрольній українській владі території Донецької області працюють. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу з питань оперативної ситуації в регіоні.



Першочерговим завданням Кириленко назвав евакуацію цивільного населення, яке не залучене до забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури.



Аптеки, зазначив очільник області, працюють у потрібній для людей, що залишилися, кількості. Також він не підтвердив інформацію про підготовку евакуації лікарні з Костянтинівки.



«Банкомати працюють, позначено перелік банкоматів, що працюють... Також нами забезпечується функціонування лікарень у всіх ключових містах області, де допомога надається пораненим бійцям, які надходять з лінії фронту, та місцевому населенню», — сказав Кириленко.



Також він зазначив, що багато критичних об'єктів та житлових будинків зруйновано обстрілами. Зокрема є прифронтові населені пункти, де не залишилося жодної вцілілої будівлі.



«Близько 30 відсотків закладів охорони здоров'я також пошкоджено або зруйновано», — повідомив Кириленко.



Загалом за кількістю пошкоджених та зруйнованих об'єктів Донецька область посідає друге місце — її випереджає лише Київська область. Інформація про руйнування передається до Офісу президента.