В окупованій військами РФ Новій Каховці вибухи

24 серпня 2022, 15:20

В окупованій військами РФ Новій Каховці вибухи

Звуки вибухів чули мешканці декількох районів, захопленої російськими військами Нової Каховки. Про це повідомляє телеграм-канал "Ху@вий Херсон".

Над Новою Каховкою піднімаються клуби чорного диму.

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