«ДНР»: У Петрівському районі Донецька чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

У Петрівському районі Донецька чоловік отримав поранення внаслідок підриву на міні ПФМ-1 «Пелюстка». Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



Уточнюється, що постраждалий 1956 року народження.



У «ДНР» запевняють, що сьогодні «пелюстки» виявлено на території Донецька, Макіївки, Луганського, Пантелеймонівки, Волноваського та Ясинуватського районів.

6 серпня так зване «МОЗ ДНР» повідомило , що на підконтрольній угрупуванні території з середини липня 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках».



Українська армія не обстрілює окуповані міста Донецької області мінами-пелюстками, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що ЗСУ немає сенсу використовувати таку тактику, на відміну від російських військ.