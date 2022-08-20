На Харківщині вводять довгу комендантську годину на День Незалежності

У Харківській області оголошено продовжену комендантську годину протягом усього Дня Незалежності. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19.00 23 серпня до 07.00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування удома та укриття — це наша безпека», — написав Синєгубов у Тelegram.



Він нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.



«Перебувайте вдома і не ігноруйте тривогу! День Незалежності — це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і захищатимемо. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому на свято нашої незалежності будемо максимально пильні», — закликав Синєгубов.



Він також зазначив, що з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня.



На Харківщині з 30 травня комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.