На Харківщині вводять довгу комендантську годину на День Незалежності

20 серпня 2022, 22:36

На Харківщині вводять довгу комендантську годину на День Незалежності

У Харківській області оголошено продовжену комендантську годину протягом усього Дня Незалежності. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19.00 23 серпня до 07.00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування удома та укриття — це наша безпека», — написав Синєгубов у Тelegram.

Він нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

«Перебувайте вдома і не ігноруйте тривогу! День Незалежності — це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і захищатимемо. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому на свято нашої незалежності будемо максимально пильні», — закликав Синєгубов.

Він також зазначив, що з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня.

На Харківщині з 30 травня комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

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