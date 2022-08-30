У Донецькій області загинули двоє людей, ще четверо поранено

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що смерті зафіксовано у Роздільному та Північному. Ще чотирьох людей поранено: у Первомайському, Нетайловому, Авдіївці та Бахмуті.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 777 людей. 1984 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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