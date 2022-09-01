Російські війська за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу

Війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Окупанти атакували міста Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Торецьк, смт Північне та Південне, села Орлівку, Максиміліанівку, Георгіївку, Роздольне, Першотравневе, Воскресенське, Карлівку. Били з артилерії, реактивних систем "Град", "Ураган".



Поліцейські повідомляють, що загалом було зафіксовано 17 ударів армії РФ по Донбасу.

Знищено та пошкоджено 11 цивільних об'єктів - 8 житлових будинків, гараж, автомобілі, також було зафіксовано попадання снаряда в район водосховища.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 295 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 12 700 осіб, серед них 2122 – діти, 561 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області через обстріл загинули п'ять мирних жителів.