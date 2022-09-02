В уряді України розраховують отримати німецькі та американські танки

Україна планує отримати від Німеччини та США танки. Про це перед візитом до Німеччини заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє DW.

Шмигаль зазначив, що Україні необхідно змінити філософію постачання озброєнь і під цим він передбачає виділення ЗСУ сучасних бойових танків Abrams та Leopard 2.

«Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а з Німеччини ми очікуємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою», - заявив Денис Шмигаль перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

29 серпня, нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна найближчими тижнями отримає від ФРН нову суперсучасну зброю.