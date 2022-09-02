В правительстве Украины рассчитывают получить немецкие и американские танки

Украина планирует получить от Германии и США танки. Об этом перед визитом в Германию заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает DW.

Шмыгаль отметил, что Украине необходимо поменять философию поставок вооружений и под этим он подразумевает выделение ВСУ современных боевых танков Abrams и Leopard 2.

«Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а из Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя», - заявил Денис Шмыгаль перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем.

29 августа, напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие.