Внаслідок обстрілів Донеччини загинули троє людей

03 вересня 2022, 08:23

Внаслідок обстрілів Донеччини загинули троє людей

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією ОВА, смерті цивільних зафіксовано у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці.

Ще трьох людей поранено: у Красногорівці, Краматорську та селі Костянтинівка.

За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 793 особи. 2011 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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