Генштаб ЗСУ: Окупанти розміщуються у школах, прикриваючись дітьми, як «живим щитом»

Російські загарбники розміщують особовий склад та техніку в будинках шкіл на тимчасово окупованій території, використовуючи дітей як прикриття. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«Став очевидним той факт, чому російські загарбники так завзято намагалися розпочати навчальний рік на тимчасово окупованих територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, тоді як на другому поверсі навчаються діти, зокрема першокласники, а у дворі школи розміщено військову техніку противника», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначають, що навчальний процес на окупованих територіях розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садків Запорізької області.



«Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття», — наголошують у Генштабі ЗСУ.



Водночас зазначається, що незважаючи на спроби окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не почала працювати в очному форматі. Не спрацювали й організовані колаборантами пропагандистські заходи до Дня знань за участю російських чиновників.

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