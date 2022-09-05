Жителям Слов'янська, які постраждали від бойових дій, допомагатимуть грошима — Лях

У Слов'янську місцевим жителям, які, починаючи з 24 лютого, на території громади отримали поранення внаслідок бойових дій та потребують подальшого лікування чи хірургічного втручання, виплачуватимуть 10 тисяч гривень. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.



Він зазначив, що стосується нова програма влади міста і тих, хто вже витратив свої кошти, і тих, хто лише планує це зробити.



Усіх, кому потрібна ця допомога, Лях закликав звернутися за телефоном +380502993444 та надати необхідні документи.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів регіону загинули внаслідок обстрілів з боку російських сил за минулу добу.



