У Херсонській облраді підтвердили звільнення одного із селищ

05 вересня 2022, 19:45

У Херсонській облраді підтвердили звільнення одного із селищ

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко підтвердив ЗМІ інформацію про звільнення Збройних Сил України від російської окупації селища Високопілля. В ефірі «Радіо Свобода» він розповів, що українські військові звільнили селище з 3 на 4 вересня.

«Селище Високопілля – такий зразок незламності, боротьби, тому що на початку окупації воно стояло до останнього, стояло, билося і напевно воно було найважчим об'єктом для окупантів. Тому це так символічно, що його зараз справді звільнено», – сказав Самойленко.

Він стверджує, що російські війська кинули у селищі свою техніку та зброю.

Прапор України було встановлено на місцевій лікарні.

Перед цим українські та російські Тelegram-канали повідомляли про звільнення Високопілля, але офіційного підтвердження не було.

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