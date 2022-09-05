У Херсонській облраді підтвердили звільнення одного із селищ

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко підтвердив ЗМІ інформацію про звільнення Збройних Сил України від російської окупації селища Високопілля. В ефірі «Радіо Свобода» він розповів, що українські військові звільнили селище з 3 на 4 вересня.



«Селище Високопілля – такий зразок незламності, боротьби, тому що на початку окупації воно стояло до останнього, стояло, билося і напевно воно було найважчим об'єктом для окупантів. Тому це так символічно, що його зараз справді звільнено», – сказав Самойленко.



Він стверджує, що російські війська кинули у селищі свою техніку та зброю.



Прапор України було встановлено на місцевій лікарні.



Перед цим українські та російські Тelegram-канали повідомляли про звільнення Високопілля, але офіційного підтвердження не було.



